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Число інфікованих коронавірусом в Тернопільській області зросло

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 22:08
Число інфікованих коронавірусом в Тернопільській області зросло
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В області підтвердили 12 випадків зараження

У Тернопільській області кількість лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом зросла до 12. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Таким чином, станом на 21:00 25 березня, в області зафіксовано 12 випадків коронавіруса.

Як зазначають у штабі, двоє інфікованих є сімейними лікарями з Монастирського району, ще один лікар з Центру первинної медико-санітарної допомоги Монастирського району і невролог Монастириської лікарні - житель Золотого Потоку Бучацького району.

Нагадаємо, станом на 25 березня у країні виявлено 136 випадків зараження коронавірусом. У Центрі громадського здоров'я заявили, що нині нові випадки коронавіруса верифікують.

Крім того, в Запорізькій області збільшилася кількість хворих коронавірусом. Всього у Запорізькій області станом на 25 березня підтвердили п'ять випадків коронавірусу COVID-19.

Також у Вінниці підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. При цьому зазначалося, що на території області зареєстровано 27 підозри на зараження коронавірусом, з них 23 - лабораторно не підтверджено.

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