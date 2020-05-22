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Суд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі

Новини » Суспільство     22.05.2020 - 11:42
Суд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі
Фото: пішохідна зона на Контрактовій площі (РБК-Україна)

Суд дійшов висновку, що таке розпорядження КМДА суперечить інтересам територіальної громади міста

Окружний адміністративний суд Києва скасував пішохідну зону на Контрактовій площі. Суд визнав, що прийняття такого рішення КМДА суперечить інтересам територіальної громади міста.

Про це повідомляє видання "Наші гроші", посилаючись на рішення суду.

ОАКС проаналізував законодавство, чинне на момент прийняття вказаного рішення КМДА, і дійшов висновку, що органи місцевого самоврядування мають право лише тимчасово обмежувати рух транспортних засобів на вулицях при проведенні ремонтних та інших робіт або проведенні народних гулянь та інших масових заходах.

Суд також нагадав, що зміни до Генплану можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п’ять років. І вони неможливі без проведення громадського обговорення. Як зазначив суд, чинний Генплан Києва не передбачав створення пішохідної зони на місці існуючої дороги для руху транспортних засобів по вул. П. Сагайдачного та відповідного одностороннього руху по зазначених у розпорядженні від 28.07.2017 вулицям. Суд вказав, що не отримав докази проведення громадських слухань відносно цієї теми.

Таким чином, ОАСК дійшов до висновку, що розпорядження КМДА від 28 липня 2017 року № 912 суперечить інтересам територіальної громади міста.

Нагадаємо, пішоходна зона на Контрактовій площі діє вже три роки.

РБК-Україна писало, що у Києві обмежили в'їзд вантажного транспорту з 18 травня.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Контрактовая площадь
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