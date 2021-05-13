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Мерія Парижа хоче зробити центр міста майже повністю пішохідною зоною

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Париж, Четвер 13 травня 2021 18:58
Мерія Парижа хоче зробити центр міста майже повністю пішохідною зоною Фото: Ейфелева вежа (freepik)
Автор: РБК-Україна

Мерія Париж планує до 2022 року створити в історичному центрі міста спеціальну зону, в якій буде практично обмежено рух автомобілів. Йдеться про перші чотири округи французької столиці, а також частини лівого берега, розташованого на північ від бульвару Сен-Жермен.

Про це повідомив телеканал BFMTV.

Відзначається, що консультації з обмеження транспортного руху в центрі Парижа почалися в середу, 13 травня, і повинні завершитися в жовтні. Як зазначив заступник мера французької столиці Давид Бельяр, ця ініціатива дозволить зробити так, що міські вулиці будуть віддані пішоходам, велосипедистам і громадському транспорту.

У мерії Парижа відзначили, що подібні зони існують у багатьох великих європейських містах, включаючи Мадрид і Мілан.

Жителі французької столиці можуть висловити свою думку з цього питання і внести свої пропозиції.

Мер Парижа Анна Ідальго під час своєї виборчої кампанії в 2020 році обіцяла "створити пішохідні зони у всіх районах" і "зробити пішохідним центр" міста.

Нагадаємо, сьогодні, 12 травня, на хімічному підприємстві в комуні Безон (біля Парижа) сталася пожежа. Влада побоюється можливого забруднення навколишнього середовища.

Відзначимо, у Франції під час демонстрацій 1 травня сталися заворушення і масові затримання. Правоохоронці затримали 56 осіб, більшість з яких в Парижі.

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