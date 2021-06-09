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В Україні ліквідували канал нелегальної міграції з Азії до ЄС

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Київ, Середа 09 червня 2021 14:53
В Україні ліквідували канал нелегальної міграції з Азії до ЄС Фото: в Україні ліквідували канал нелегальної міграції в ЄС (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні заблокували канал незаконної міграції до Євросоюзу вихідців з країн Азії. Організатори брали за свої послуги від 3 до 6 тисяч доларів за одну людину.

Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби України.

Правоохоронці з'ясували, що організатори нелегального каналу міграції налагодили схему переправлення через Україну до Євросоюзу вихідців з азіатських країн. Свої послуги вони оцінювали від 3 до 6 тисяч доларів за одну людину.

За даними Держприкордонслужби, в листопаді 2020 року вони спробували переправити в Угорщину і Румунію понад 20 нелегальних мігрантів, які перебували в Україну під виглядом студентів. Сім груп нелегалів затримали прикордонники Мукачівського загону.

У рамках кримінального провадження було проведено 9 обшуків за адресами проживання фігурантів у Києві, Чернівцях та Закарпатській області. Вилучено електронні носії інформації, радіостанції, блокнот з чорновими записами, мобільні телефони та значні суми грошових коштів у різній валюті. Крім того, виявлені документи і запрошення на навчання громадян Афганістану.

Двом фігурантам кримінальної справи оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2. ст. 332 КК України. Їм загрожує до 7 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади або здійснювати певну діяльність на строк до 3 років.

Фото: в Україні ліквідували канал нелегальної міграції в ЄС (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, в березні 2021 року в Луганській та Закарпатській областях правоохоронці викрили канали, через які іноземці нелегально потрапляли в Україну. Серед мігрантів були вихідці з країн з підвищеною терористичною загрозою.

Відзначимо, раніше СБУ викрила канал нелегальної міграції іноземців через державний кордон країн Європейського Союзу.

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