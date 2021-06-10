Нелегали, зброя та цигарки: СБУ викрила канал контрабанди на кордоні з Молдовою

Контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) в Одеській області викрили і припинили канал незаконного переправлення мігрантів , зброї та підакцизних товарів. Незаконний трафік було налагоджено через Кучурганський лиман, по якому проходить кордон із Молдовою.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що до складу злочинної групи входили громадяни України і Республіки Молдова, які здійснювали переправлення нелегалів, зброї та підакцизних товарів через Кучурганський лиман. Також, за попередніми даними слідства, до організації незаконного каналу, можливо, причетні окремі посадовці "Міністерства державної безпеки" так званої "Придністровської Молдавської Республіки".

Співробітники СБУ затримали двох зловмисників, громадян України і Молдови, на "гарячому" під час спроби переправлення в Україну партії підакцизних товарів і вибухових пристроїв.

Зокрема, виявлено і вилучено:

понад 5 тисяч пачок цигарок;

5 гранат РГД із запалами, ручну кумулятивну гранату РКГ-3 та гранату Ф-1 із запалом;

10 боєприпасів до АГС-17;

майже 1200 патронів калібру 5,45.

Зазначається, що напередодні контррозвідники СБУ задокументували незаконне переправлення цим каналом через державний кордон України групи нелегалів.

Слідчими органів безпеки розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 201 і ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Наразі затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, їхні дії кваліфіковано як вчинені у складі організованої групи.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та причетних до неї осіб.