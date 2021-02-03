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У Києві ліквідували конвертаційний центр з обсягом у 300 млн гривень

Київ, Середа 03 лютого 2021 18:17
У Києві ліквідували конвертаційний центр з обсягом у 300 млн гривень
Фото: вилучені при обшуках гроші (facebook.com/SFSofUkraine)
Автор: Роман Тверденко

У Києві припинили діяльність конвертаційного центру. Його обсяг за три роки склав близько 300 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

За даними слідства, група осіб в 2017-2020 роках надавала послуги з переведення в готівку грошей, прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

У ході схеми підприємства відправляли гроші на рахунки фіктивних підприємств, підконтрольних конвертцентру, а ті формували незаконний податковий кредит за рахунок власних підприємств-імпортерів. Далі проконвертована готівка разом з підробленими документами віддавалася замовникам. Організатори операцій брали за послуги 9-10% від суми.

В результаті обшуків вилучені електронні носії, бухгалтерська документація суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, чернетки і більше 2 мільйонів гривень готівки.

Встановлено, що загальна сума проконвертованих коштів сягнула за 2017-2020 роки 300 мільйонів гривень. Ймовірні збитки держбюджету - понад 50 мільйонів гривень.

У грудні 2020 року повідомлялося, що Служба безпеки України у Львові блокувала діяльність конвертаційного центру з щорічним обігом у 20 млрд гривень. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

У тому ж місяці в Донецькій області розкрили діяльність конвертаційного центру. Його оборот досягав 1,5 мільярди гривень.

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