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Оборот в 5 млрд гривень: в Харкові заблокували великий конвертаційний центр

Харків, Середа 03 лютого 2021 22:20
Оборот в 5 млрд гривень: в Харкові заблокували великий конвертаційний центр
Фото: вилучені при обшуку гроші (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

У Харкові блокували діяльність конвертаційного центру. Його оборот досяг 5 мільярдів гривень.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, до діяльності конвертцентру були причетні фіктивні суб'єкти господарювання, посадові особи яких вносили неправдиві відомості до реєстру податкових накладних. Вони проводили безтоварні операції, здійснюючи податкову "скручування" і це призводило до збитків для держбюджету в особливо великих розмірах.

Під час обшуків в офісах, за місцями проживання фігурантів, в автомобілях і в банках правоохоронці виявили невраховані 7 мільйонів гривень. Вилучено понад 50 печаток фіктивних підприємств, установчі документи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації та інші документи. Слідчі дії тривають.

Раніше сьогодні повідомлялося, що у Києві припинили діяльність конвертаційного центру. Його обсяг за три роки склав близько 300 мільйонів гривень.

У грудні 2020 року повідомлялося, що Служба безпеки України у Львові блокувала діяльність конвертаційного центру з щорічним обігом у 20 млрд гривень. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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