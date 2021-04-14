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У Сумській області викрили конвертцентр з оборотом 200 млн гривень

Новость на русском → Середа 14 квітня 2021 15:58
У Сумській області викрили конвертцентр з оборотом 200 млн гривень Фото: конвертцентр з обігом в 200 млн гривень "накрили" в Сумській області (facebook.com/SFSofUkraine)
Автор: Инна Собора

Співробітники податкової міліції ліквідували незаконну діяльність міжрегіонального "центру мінімізації платежів до бюджету". Обсяг проконвертованих грошей за 2018-2021 роки склав понад 200 млн гривень.

Про це повідомили у прес-центрі Державної фіскальної служби.

Слідство встановило, що зловмисники з використанням реквізитів підконтрольних СГД надавали послуги мінімізації податкових зобов'язань та конвертування безготівкових коштів в готівку підприємствам реального сектору економіки. Основними клієнтами конвертаційного центру були будівельні підприємства декількох областей України.

Загалом протиправна діяльність зловмисників призвела до фактичного ненадходження до бюджету коштів на загальну суму маже 9 млн гривень.

В ході проведення обшуків в офісних та складських приміщеннях, за адресами фактичного проживання фігурантів, з незаконного обігу вилучено готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 2,5 млн гривень, печатки підконтрольних підприємств, фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку. Наразі триває слідство.

Фото: вилучені докази (facebook.com/SFSofUkraine)

Раніше у Харкові блокували діяльність конвертаційного центру. Його оборот досяг 5 мільярдів гривень.

РБК-Україна писало, що раніше у Києві припинили діяльність конвертаційного центру. Його обсяг за три роки склав близько 300 мільйонів гривень.

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