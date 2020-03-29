У Тернопільській області збільшилась кількість заражених коронавірусом медиків

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

В одному з районів коронавірус виявили у 24 медпрацівників, також заразилися дві дитини

У Тернопільській області в Монастириському районі зафіксували нові випадки зараження коронавірусом серед медиків. Про це повідомив заступник голови Монастириської райдержадміністрації (РДА) Павло Дронь у Facebook.

За його словами, у керівництві оперативного штабу повідомили, що у районі вже 41 особа інфікована коронавірусом, серед них 24 медики.

"В числі медперсоналу - 24: 7 лікарів, 11 медсестер, 6 молодших медсестер", - повідомив Дронь.

Також додав, що серед нових пацієнтів районної лікарні - два держслужбовці, один священик, одна завідуюча дитсадком і дві дитини.

"У районній лікарні госпіталізовано - 8, в т.ч 1 лікар сімейної медицини, 1 священик;

в Тернопільській лікарні госпіталізовано - 4; на самоізоляції перебувають - 29 ( в них стан легкий", - зазначив заступник голови РДА.

Щодо тестів на виявлення коронавірусу, то райлікарня отримала їх у суботу 300 штук.

ОФІЦІЙНО від керівництва оперативного штабу на 18.00 в Монастириському районі інфікованих коронавірусом - 41... Опубліковано Павлом Дронем Субота, 28 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Івано-Франківську зараження коронавірусом підтвердили у двох медичних працівників. Серед хворих медиків співробітник обласного перинатального центру.