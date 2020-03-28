В Україні за добу зросла кількість померлих внаслідок COVID-19

Загалом в Україні вже 9 летальних випадків внаслідок коронавірусу

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень від зараження коронавірусом в Україні зросла до дев'яти осіб. Про це РБК-Україна повідомляє із посиланням на офіційні дані Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, станом на ранок суботи, 8 березня, стало відомо про три нові летальні випадки, які були зафіксовані у Івано-Франківській, Рівненській та Сумській областях. Загальна кількість жертв коронавірусу в Україні становила 8 осіб.

Такими чином, до вечора внаслідок інфекції померла ще одна людина. За даними Рівненського обласного лабораторного центру, померла жителька області.

Деталей про обставини зараження померлої пацієнтки та тривалість лікування не повідомляється. Загалом це вже друга смерть внаслідок коронавірусу в області.

Загалом, окрім Києва, вірус поширився на 23 області.

За статистикою МОЗ, серед заражених коронавірусом 38% - люди віком від 30 до 49 років, 30% - від 50 до 65 років, 17% - від 18 до 29 років, 6% - від 65 років і більше.

Нагадаємо, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні зросла до 356. За останню добу в Україні було підтверджено 46 нових випадків коронавірусу.