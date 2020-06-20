Київська область близька до посилення карантину

Один з показників наблизився до критичного значення
Київська область наблизилася до критичного значення показника інцидентності. У випадку його перевищення область буде посилювати карантин.
Про це на брифінгу заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.
За словами Володіна, до критичного значення показника інцидентності залишилося 0,03%. Він нагадав, що цей показник повинен бути менш ніж 12.
"Тож ми зараз буквально балансуємо між збереженням карантинних заходів на теперішньому рівні та поверненням до їхнього посилення", - наголосив голова ОДА.
Он-лайн брифінг голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна
Опубліковано Київська обласна державна адміністрація Субота, 20 червня 2020 р.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розробило спеціальні показники, на значення яких посилаються області при ухваленні рішення про посилення чи послаблення карантину. Інцидентність - це кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення.
Додамо, що з 22 червня Україна перейде на іншу методику посилення карантину, в уряді вирішили відмовитися від показника інцидентності.
Крім того, в уряді розглядають можливість посилення карантину в Закарпатській області, де останнім часом погіршилася ситуація з коронавірусом.
Станом на сьогодні до послаблення карантину не готові 9 областей та Київ.
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Автор: Дмитро Левицький