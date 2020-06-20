ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Київська область близька до посилення карантину

Новини » Коронавірус     20.06.2020 - 16:06
Київська область близька до посилення карантину
Фото: дезінфекція (РБК-Україна)

Один з показників наблизився до критичного значення

Київська область наблизилася до критичного значення показника інцидентності. У випадку його перевищення область буде посилювати карантин.

Про це на брифінгу заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

За словами Володіна, до критичного значення показника інцидентності залишилося 0,03%. Він нагадав, що цей показник повинен бути менш ніж 12.

"Тож ми зараз буквально балансуємо між збереженням карантинних заходів на теперішньому рівні та поверненням до їхнього посилення", - наголосив голова ОДА.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розробило спеціальні показники, на значення яких посилаються області при ухваленні рішення про посилення чи послаблення карантину. Інцидентність - це кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення.

Додамо, що з 22 червня Україна перейде на іншу методику посилення карантину, в уряді вирішили відмовитися від показника інцидентності.

Крім того, в уряді розглядають можливість посилення карантину в Закарпатській області, де останнім часом погіршилася ситуація з коронавірусом.

Станом на сьогодні до послаблення карантину не готові 9 областей та Київ.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Київська областькарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся