Київська область близька до посилення карантину

Фото: дезінфекція (РБК-Україна)

Один з показників наблизився до критичного значення

Київська область наблизилася до критичного значення показника інцидентності. У випадку його перевищення область буде посилювати карантин.

Про це на брифінгу заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

За словами Володіна, до критичного значення показника інцидентності залишилося 0,03%. Він нагадав, що цей показник повинен бути менш ніж 12.

"Тож ми зараз буквально балансуємо між збереженням карантинних заходів на теперішньому рівні та поверненням до їхнього посилення", - наголосив голова ОДА.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розробило спеціальні показники, на значення яких посилаються області при ухваленні рішення про посилення чи послаблення карантину. Інцидентність - це кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення.

Додамо, що з 22 червня Україна перейде на іншу методику посилення карантину, в уряді вирішили відмовитися від показника інцидентності.

Крім того, в уряді розглядають можливість посилення карантину в Закарпатській області, де останнім часом погіршилася ситуація з коронавірусом.

Станом на сьогодні до послаблення карантину не готові 9 областей та Київ.

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Автор: Дмитро Левицький