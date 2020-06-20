В одній з областей України можуть посилити карантин

Фото: людина в масці (РБК-Україна)

Додаткові обмеження можуть ввести в Закарпатській області

У Міністерстві охорони здоров'я не виключають можливість посилення карантину в Закарпатській області. Додаткові обмеження можуть ввести на тиждень.

Про це повідомили у прес-службі Офісу президента.

Зазначається, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов планує відвідати з перевіркою Закарпатську та Львівську області, які є лідерами за кількістю інфікованих коронавірусом.

"Міністр зазначив, що ситуація із захворюваністю на Закарпатті викликає занепокоєння. Він не виключає, що цьому регіону доведеться готуватися до запровадження додаткових обмежень. Максим Степанов детально вивчить ситуацію в Закарпатській області та заслухає пропозиції місцевої влади. Додаткові обмеження може бути запроваджено на один тиждень", - повідомили в Офісі президента.

Зазначимо, за минулу добу найбільша кількість нових випадків коронавірусу було виявлено у Львівській (139) та Закарпатської (109) областях. Усього в Україні за добу підтвердили 841 нове захворювання. В цілому в країні захворіли COVID-19 майже 36 тисяч осіб.

Нагадаємо, з 22 червня в Україні вступає в силу новий алгоритм оцінювання готовності регіонів до ослаблення карантину, за яким можуть посилювати заходи по конкретному населеному пункту.

Раніше РБК-Україна писало, що Закарпатська і Львівська області, а також ще вісім регіонів не готові до ослаблення карантину.

Також повідомлялося, що 18 червня на Закарпатті вже посилювали карантин.

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Автор: Игорь Литвиненко