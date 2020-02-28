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ДБР почало розслідування за фактом взяття в заручники суддів підозрюваним в Одесі

Новини » Надзвичайні події     28.02.2020 - 22:33
ДБР почало розслідування за фактом взяття в заручники суддів підозрюваним в Одесі
Фото: Приморський райсуд Одеси (odessa-life.od.ua)

ДБР перевірять причетність поліції до інциденту

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) почали досудове розслідування за фактом взяття в заручники суддів Приморського районного суду Одеси підозрюваним під час засідання. Про це повідомили в прес-службі ДБР.

Повідомляється, що чоловік під час судового засідання дістав предмет, схожий на бойову гранату Ф-1 і почав погрожувати присутнім. Поліція ввела спеціальну операцію "Заручник" і "Грім" в рамках якої чоловік був затриманий.

Попередньо обвинувачений погрожував муляжем бойової гранати Ф-1.

На даний момент ДБР перевіряє причетність співробітників поліції щодо того, як обвинувачений зміг пронести в приміщення суду муляж гранати, яким той погрожував суддям.

"Проводяться першочергові слідчі дії щодо причетності співробітників поліції до скоєння обвинувачуваним зазначених дій та наявності у нього заборонених предметів (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України)", - повідомили в ДБР.

Нагадаємо, вранці 28 лютого в Приморському райсуді Одеси під час засідання обвинувачений в умисному вбивстві дістав гранату і погрожував підірвати себе і всіх присутніх. В екстреному порядку з будівлі суду були евакуйовані відвідувачі і працівники.

За даними місцевих ЗМІ, обвинуваченого звуть В'ячеслав Гарькавий, його судять за вбивство громадянина Ізраїлю у вересні 2016 року. Прибулі на місце правоохоронці знешкодили його.

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