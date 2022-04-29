Окупанти вшосте за день вдарили з "Ураганів" по Дніпропетровській області
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що окупанти вшосте за день обстріляли Зеленодольську громаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови.
Також повідомляється, що під удари "Ураганів" потрапили Велика Костромка та Мала Костромка.
Внаслідок цього пошкоджено кілька житлових будинків.
На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Раніше ми повідомляли, що окупанти обстріляли з "Градів" два села Дніпропетровської області.
Також окупанти обстріляли село в Дніпропетровській області. Внаслідок цього загинув мирний житель.
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