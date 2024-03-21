Одесский ТЦК обратился к подросткам и родителям касательно приписки
Юноши 2007 года рождения должны прибыть на призывные участки для приписки. Ей подлежат все допризывники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП в Facebook.
"Согласно действующему законодательству все граждане, получившие повестку для приписки, должны прибыть на призывные участки районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки по месту жительства лично. Приписке подлежат все допризывники, проживающие на территории района или города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в повестке указан перечень документов, которые должны подать юноши лично в призывные участки. ТЦК отмечает, что подростки должны прибыть на участок в указанное время.
Как объясняет Одесский областной ТЦК, приписная кампания необходима для взятия юношей на воинский учет, определения количества будущих военнообязанных, как много из них пригодны для военной службы, а также для установления их личных качеств, специальности, уровня образования.
Когда выдается "приписное"
Удостоверение о приписке к призывному участку выдается гражданам, приписанным к призывным участкам, которые по результатам прохождения комиссии признаны пригодными к военной службе или временно непригодными к военной службе или нуждающимися в лечении.
Мобилизация в Украине
Напомним, Верховная рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине еще на три месяца. Они будут действовать по меньшей мере до 13 мая 2024 года.
В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что Генштаб попросил мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев. При этом глава государства подчеркнул, что не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона человек.
Детальнее о том, как в Украине происходит мобилизация и что в ней нужно изменить - читайте в материале РБК-Украина.
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