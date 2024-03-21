Одесский ТЦК обратился к подросткам и родителям касательно приписки

Юноши 2007 года рождения должны прибыть на призывные участки для приписки. Ей подлежат все допризывники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП в Facebook.

"Согласно действующему законодательству все граждане, получившие повестку для приписки, должны прибыть на призывные участки районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки по месту жительства лично. Приписке подлежат все допризывники, проживающие на территории района или города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в повестке указан перечень документов, которые должны подать юноши лично в призывные участки. ТЦК отмечает, что подростки должны прибыть на участок в указанное время.

Как объясняет Одесский областной ТЦК, приписная кампания необходима для взятия юношей на воинский учет, определения количества будущих военнообязанных, как много из них пригодны для военной службы, а также для установления их личных качеств, специальности, уровня образования.

Когда выдается "приписное"

Удостоверение о приписке к призывному участку выдается гражданам, приписанным к призывным участкам, которые по результатам прохождения комиссии признаны пригодными к военной службе или временно непригодными к военной службе или нуждающимися в лечении.