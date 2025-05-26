Хотела сорвать мобилизацию: женщина сообщила о готовящемся взрыве в ТЦК в Одесской области

Жительница Одесской области обратилась в полицию с фальшивым сообщением о подготовке взрыва в ТЦК. Женщина пыталась этим способом помешать мобилизации своего родственника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

В ведомстве рассказали, что после сообщения об угрозе взрыва правоохранители оперативно прибыли в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Однако взрывных устройств на месте не обнаружили.

Позже удалось выяснить, что звонок осуществила жительница Белгород-Днестровского района Одесской области. Правоохранители установили личность заявительницы о фейковом минировании в тот же день. Ею оказалась 50-летняя жительница Татарбунарской территориальной громады.

По данным следствия, женщина прибегла к такому поступку, чтобы помешать призыву своего родственника в ряды Вооруженных сил Украины.

Сейчас женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает до восьми лет лишения свободы.

"Мы собрали достаточно доказательств и сообщили фигурантке о подозрении. Речь идет о заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва в отношении объекта, который обеспечивает деятельность органов государственной власти. Это тяжкое преступление, которое наказывается до восьми лет заключения", - отметили в полиции.