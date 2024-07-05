В Одесской области также сбивают вражеские "Шахеды"

"Одесская область. Идет боевая работа ПВО", - написал он в своем Telegram около двух часов ночи.

В местных пабликах также сообщали о взрывах, которые были слышны в области, в том числе в районе Черноморска.

До этого в командовании Воздушных сил ВСУ информировали о движении "Шахедов" в Одесской области и в ее направлении из других регионов. Враг запускал новую группу дронов-камикадзе в сторону Одесской области из акватории Черного моря.

Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что из-за запуска российскими захватчиками ударных беспилотников с позднего вечера 4 июля в разных областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии стало известно о работе сил и средств ПВО в Киевской области, а через некоторое время - и на подступах к Киеву.