В Одесской области раздались взрывы, сообщается о работе ПВО

"В Одесской области громко. Работает ПВО по "Шахедам"!", - говорится в сообщении.

Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали о движении вражеских ударных беспилотников типа "Шахед" из Николаевской области в направлении Одесской.

В частности, военные призвали жителей города Южный оставаться в укрытиях.

Атака РФ по Украине

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу вечером 21 декабря. Военные предупредили о запуске врагом ударных дронов.

В Киеве прозвучала серия взрывов. Сообщалось о работе ПВО. Начальник КМВА Сергей Попко заявил, что в результате падения обломков на жилой дом в Соломенском районе произошел пожар.

Также сообщалось о работе сил противовоздушной обороны в Хмельницкой области.