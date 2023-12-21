В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Российский агрессор в очередной раз атакует Украину ударными дронами. В Киеве и ряде северных, центральных и южных областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).

"Воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения БпЛА", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

В Воздушных силах сообщили об угрозе атак вражеских беспилотников в Киевской области с направления Полтавской и Черниговской областей.

Кроме того, российские дроны движутся через:

Николаевскую и Кировоградскую области курсом на северо-запад;

Одесскую область в северном направлении;

Черкасскую область курсом на Киевскую область;

Винницкую область в северо-западном направлении.

Ночная атака 21 декабря

Напомним, что последняя вражеская атака беспилотников произошла сегодня ночью, 21 декабря. Всего враг применил 35 ударных дронов, Силы обороны уничтожили 34 из них.

Также 21 декабря оккупанты ударили по Никополю. В результате атаки в городе есть погибшие среди мирных жителей.

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