В Одесской области прозвучали взрывы после пусков ракет
В Одесской области сегодня, 27 марта, прозвучали взрывы во время воздушной тревоги. Это произошло после пусков ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую" в Telegram и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
По информации журналистов, взрывы слышали только в области, в Одессе было тихо. Предварительно это была работа противовоздушной обороны.
До этого Воздушные силы ВСУ сообщали о том, что над акваторией Черного моря заметили два самолета Ту-22м3. Они запустили ракеты Х-22 по Украине.
Жителей Одесской области призывали находиться в укрытиях.
Обстрелы Украины
Напомним, российские оккупанты последнее время усилили обстрелы Украины. В частности, враг провел несколько массированных ударов.
Под атакой находилась и Одесская область. Там враг бил по объектам энергетической инфраструктуры, из-за чего без света осталось большое количество абонентов.
Также 25 марта россияне ударили по Одессе. Как отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, они использовали тактику двойного удара.
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