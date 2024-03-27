Иллюстративное фото: в Одесской области прозвучали взрывы после пусков ракет (Getty Images)

В Одесской области сегодня, 27 марта, прозвучали взрывы во время воздушной тревоги. Это произошло после пусков ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую" в Telegram и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

По информации журналистов, взрывы слышали только в области, в Одессе было тихо. Предварительно это была работа противовоздушной обороны. До этого Воздушные силы ВСУ сообщали о том, что над акваторией Черного моря заметили два самолета Ту-22м3. Они запустили ракеты Х-22 по Украине. Жителей Одесской области призывали находиться в укрытиях.