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В Одесской области работает ПВО. Россияне атакуют "Шахедами"

Одесская область, Воскресенье 10 декабря 2023 21:09
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В Одесской области работает ПВО. Россияне атакуют "Шахедами" Фото: иллюстративный (Kongsberg)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня вечером, 10 декабря, в Одесской области зафиксировали работу украинских систем ПВО. Россияне снова атакуют Украину "Шахедами"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"В Одесской области работает ПВО", - сообщили в Силах обороны.

В Одесской области работает ПВО. Россияне атакуют &quot;Шахедами&quot;

По данным военных, к 21:05, вражеские дроны приближались с Черного моря.

Карта тревог в настоящее время выглядит так:

В Одесской области работает ПВО. Россияне атакуют &quot;Шахедами&quot; Напомним, что российские войска в ночь с 7 на 8 декабря атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед" из Приморско-Ахтарского района и зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ.

Тогда в результате обстрела россиянами Харькова ранения получила 36-летняя женщина. Медицинская помощь ей оказана на месте. Еще один раненый - 25-летний мужчина со взрывными травмами госпитализирован в больницу. Его состояние здоровья удовлетворительное.

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