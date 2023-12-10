В Одеській області працює ППО. Росіяни атакують "Шахедами"

Сьогодні ввечері, 10 грудня, в Одеській області зафіксували роботу українських систем ППО. Росіяни знову атакують Україну "Шахедами"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"В Одеській області працює ППО", - повідомили в Силах оборони.

За даними військових, на 21:05, ворожі дрони наближались з Чорного моря.

Карта тривог на цей час виглядає так:

Нагадаємо, що російські війська в ніч з 7 на 8 грудня атакували Україну безпілотниками типу "Шахед" із району Приморсько-Ахтарська та зенітними керованими ракетами С-300 з Білгородської області РФ.

Тоді внаслідок обстрілу росіянами Харкова поранення отримала 36-річна жінка. Медичну допомогу їй надано на місці. Ще одного пораненого - 25-річного чоловіка з вибуховими травмами госпіталізовано до лікарні. Його стан здоров'я задовільний.

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