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РФ атаковала Украину "Шахедами" и ракетами С-300: силы ПВО рассказали о сбитых целях

Пятница 08 декабря 2023 06:24
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РФ атаковала Украину "Шахедами" и ракетами С-300: силы ПВО рассказали о сбитых целях Фото: силы ПВО сбили 5 "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска в ночь с 7 на 8 декабря атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед" из района Приморско-Ахтарска и зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Всего зафиксированы пуски семи ударных БПЛА "Shahed-136/131" и шести зенитных управляемых ракет С-300. Направление удара "Шахедов" – Днепропетровская область, зенитных управляемых ракет – Харьковская область", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 5 ударных БПЛА противника.РФ атаковала Украину &quot;Шахедами&quot; и ракетами С-300: силы ПВО рассказали о сбитых целях

Ночной удар по Украине 8 декабря

Сегодня ночью в Харькове прозвучало несколько громких взрывов. Вскоре после первого взрыва в регионе объявили воздушную тревогу. Мэр города до окончания тревоги находиться в укрытиях и по не публиковать кадры с места происшествий.

Сообщается, что оккупанты нанесли 6 ударов по Харькову. Зафиксированы попадания в Холодногорском и Шевченковском районах города.

В результате обстрела россиянами Харькова ранения получила 36-летняя женщина. Медицинская помощь ей оказана на месте. Еще один раненый - 25-летний мужчина со взрывными травмами госпитализирован в больницу. Его состояние здоровья удовлетворительное.

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