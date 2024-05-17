RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одесской области работница железной дороги сорвала возможную диверсию

Фото: в Одесской области предотвратили диверсию на железной дороге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Работница железной дороги в Одесской области предотвратила возможную диверсию. Инцидента удалось избежать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как отмечается, в Одесской области дежурная по переезду заметила возгорание релейного шкафа. Женщина быстро среагировала и потушила возгорание огнетушителем. В это время по пути проезжал грузовой поезд.

В "Укрзализныце" отмечают, что, по предварительной информации, это был умышленный поджог железнодорожного объекта посторонними лицами.

Дежурная вызвала работников дистанции сигнализации и связи. Они подтвердили, что работу релейного шкафа удалось сберечь. Движение поездов не прекращалось.

"Укрзализныця" обратилась в полицию, СБУ и другие ответственные органы из-за возможной диверсии.

 

Напомним, СБУ сообщила, что сорвала планы российских спецслужб, планировавших устроить теракты в Киеве на 9 мая. Как рассказала Служба безопасности, агенты российского ГРУ успели заложить взрывчатку в строительных гипермаркетах и кафе.

Также СБУ недавно задержала кремлевских пропагандистов в Киеве. Они были участниками прокремлевского политпроекта "Другая Украина", которую возглавляет предатель Виктор Медведчук.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяОдесса