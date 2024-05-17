В Одесской области работница железной дороги сорвала возможную диверсию

Как отмечается, в Одесской области дежурная по переезду заметила возгорание релейного шкафа. Женщина быстро среагировала и потушила возгорание огнетушителем. В это время по пути проезжал грузовой поезд.

В "Укрзализныце" отмечают, что, по предварительной информации, это был умышленный поджог железнодорожного объекта посторонними лицами.

Дежурная вызвала работников дистанции сигнализации и связи. Они подтвердили, что работу релейного шкафа удалось сберечь. Движение поездов не прекращалось.

"Укрзализныця" обратилась в полицию, СБУ и другие ответственные органы из-за возможной диверсии.