В Одеській області працівниця залізниці зірвала можливу диверсію

Як зазначається, в Одеській області чергова по переїзду помітила загоряння релейної шафи. Жінка швидко зреагувала та загасила загоряння вогнегасником. У цей час по колії проїжджав вантажний поїзд.

В "Укрзалізниці" зазначають, що, за попередньою інформацією, це був навмисний підпал залізничного об'єкта сторонніми особами.

Чергова викликала працівників дистанції сигналізації та зв'язку. Вони підтвердили, що роботу релейної шафи вдалося зберегти. Рух потягів не припинявся.

"Укрзалізниця" звернулася до поліції, СБУ та інших відповідальних органів через можливу диверсію.