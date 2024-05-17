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В Одеській області працівниця залізниці зірвала можливу диверсію

Фото: в Одеській області запобігли диверсії на залізниці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Працівниця залізниці в Одеській області запобігла можливій диверсії. Інциденту вдалося уникнути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Як зазначається, в Одеській області чергова по переїзду помітила загоряння релейної шафи. Жінка швидко зреагувала та загасила загоряння вогнегасником. У цей час по колії проїжджав вантажний поїзд.

В "Укрзалізниці" зазначають, що, за попередньою інформацією, це був навмисний підпал залізничного об'єкта сторонніми особами.

Чергова викликала працівників дистанції сигналізації та зв'язку. Вони підтвердили, що роботу релейної шафи вдалося зберегти. Рух потягів не припинявся.

"Укрзалізниця" звернулася до поліції, СБУ та інших відповідальних органів через можливу диверсію.

Нагадаємо, СБУ повідомила, що зірвала плани російських спецслужб, які планували влаштувати теракти у Києві на 9 травня. Як розповіла Служба безпеки, агенти російського ГРУ встигли закласти вибухівку в будівельних гіпермаркетах та кафе.

Також СБУ нещодавно затримала кремлівських пропагандистів у Києві. Вони були учасниками прокремлівського політпроєкту "Другая Украина", яку очолює зрадник Віктор Медведчук.

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