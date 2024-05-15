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Работали в проекте Медведчука "Другая Украина": СБУ задержала агентов пропаганды Кремля

Украина, Среда 15 мая 2024 14:17
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Работали в проекте Медведчука "Другая Украина": СБУ задержала агентов пропаганды Кремля Фото: СБУ задержала соратников Медведчука (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители разоблачили в Киеве подпольную ячейку прокремлевского политпроекта "Другая Украина". Эту организацию в России возглавил обвиняемый в государственной измене Виктор Медведчук, координирующий свою деятельность с ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечают в ведомстве, в Киеве над "проектом" работала агентурная группа, занимавшаяся информационными диверсиями против Украины.

В частности, ее участники распространяли видеоконтент, в котором дискредитировали Силы обороны, призывали украинцев сложить оружие и сдаться оккупантам.

В составе группы работали специалисты по видеоконтенту, которые обустроили подпольную студию в собственном доме Киевской области и изготавливали заказные анимационные ролики.

Готовую медиапродукцию они пересылали на согласование своему куратору из РФ.

Куратор-пропагандист Кремля

Им оказался Денис Жарких – бывший ведущий на каналах Медведчука, а директор его организации "Другая Украина" в Москве. После разбирательства он давал разрешение на распространение антиукраинского контента в интернете.

Для этого злоумышленники массово использовали подконтрольные Медведчуку информресурсы. Среди которых - сайт "Другая Украина", страницы в соцсетях и на видеохостинге YouTube.

За каждое видео участники группы получали деньги из России: в Киеве наличные деньги им лично передавал близкий родственник директора организации "Другая Украина".

Обыски и объявления подозрения

В ходе обысков по местам жительства агентурной группы обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами взрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи сообщили двум участникам агентурной группы о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.

Кроме того, по этой же статье Уголовного кодекса подозрение получил куратор группы – директор организации "Другая Украина" Денис Жарких.

"В настоящее время продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников информационно-подрывной деятельности против Украины", - сообщают в СБУ.

Фото: задержание агентурной группы Медведчука (t.me/SBUkr)

СБУ охотится на предателей

Напомним, в Харькове недавно разоблачили двух предателей, работавших на российскую разведку и пытавшихся "слить" данные о позициях украинских войск.

Также ранее в Киевской области поймали предательницу. Она помогала русской армии во время боев за Киев в 2022 году.

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