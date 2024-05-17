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В Одесской области работница железной дороги сорвала возможную диверсию

Одесская область, Пятница 17 мая 2024 09:50
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В Одесской области работница железной дороги сорвала возможную диверсию Фото: в Одесской области предотвратили диверсию на железной дороге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Работница железной дороги в Одесской области предотвратила возможную диверсию. Инцидента удалось избежать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как отмечается, в Одесской области дежурная по переезду заметила возгорание релейного шкафа. Женщина быстро среагировала и потушила возгорание огнетушителем. В это время по пути проезжал грузовой поезд.

В "Укрзализныце" отмечают, что, по предварительной информации, это был умышленный поджог железнодорожного объекта посторонними лицами.

Дежурная вызвала работников дистанции сигнализации и связи. Они подтвердили, что работу релейного шкафа удалось сберечь. Движение поездов не прекращалось.

"Укрзализныця" обратилась в полицию, СБУ и другие ответственные органы из-за возможной диверсии.

Напомним, СБУ сообщила, что сорвала планы российских спецслужб, планировавших устроить теракты в Киеве на 9 мая. Как рассказала Служба безопасности, агенты российского ГРУ успели заложить взрывчатку в строительных гипермаркетах и кафе.

Также СБУ недавно задержала кремлевских пропагандистов в Киеве. Они были участниками прокремлевского политпроекта "Другая Украина", которую возглавляет предатель Виктор Медведчук.

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Укрзализныця Одесса
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