В Одесской области работница железной дороги сорвала возможную диверсию
Работница железной дороги в Одесской области предотвратила возможную диверсию. Инцидента удалось избежать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Как отмечается, в Одесской области дежурная по переезду заметила возгорание релейного шкафа. Женщина быстро среагировала и потушила возгорание огнетушителем. В это время по пути проезжал грузовой поезд.
В "Укрзализныце" отмечают, что, по предварительной информации, это был умышленный поджог железнодорожного объекта посторонними лицами.
Дежурная вызвала работников дистанции сигнализации и связи. Они подтвердили, что работу релейного шкафа удалось сберечь. Движение поездов не прекращалось.
"Укрзализныця" обратилась в полицию, СБУ и другие ответственные органы из-за возможной диверсии.
Напомним, СБУ сообщила, что сорвала планы российских спецслужб, планировавших устроить теракты в Киеве на 9 мая. Как рассказала Служба безопасности, агенты российского ГРУ успели заложить взрывчатку в строительных гипермаркетах и кафе.
Также СБУ недавно задержала кремлевских пропагандистов в Киеве. Они были участниками прокремлевского политпроекта "Другая Украина", которую возглавляет предатель Виктор Медведчук.
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