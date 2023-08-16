Завладела госземлями стоимостью почти 2 млрд грн. Под Киевом разоблачили организованную группу
Национальное антикоррупционное бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой разоблачили пятерых участников организованной группы, катарая завладела земельными участками под Киевом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
По данным следствия, они присвоили более 1200 га земель под Киевом с ущербом государству около 1,8 млрд гривен.
Среди подозреваемых:
- бывший заместитель руководителя ГП "Главный научно-исследовательский и проектный институт Землеустройства" - организатор схемы;
- двое бывших должностных лиц ГУ Госгеокадастра в Киевской области - исполнители преступления (один из них - руководитель одного из ЦОИВ);
- двое физических лиц, связанных с экскеровством Госгеокадастра - пособники преступления.
По данным следствия, в 2018-2019 годах организатор преступления, имея влияние на должностных лиц Главного управления Госгеокадастра в Киевской области, а также связи с чиновниками в разных сферах, разработал схему завладения сельскохозяйственными землями находившимися в постоянном пользовании государственных предприятий на территории Киевской области.
Для этого он привлек других соучастников, которые, среди прочего, подыскивали участников АТО, имеющих право на безвозмездное получение земельного участка. Детективы и прокуроры установили два эпизода преступной деятельности - завладение почти 920 га государственной земли в Фастове и около 284 га ГП "Пуща-Водица" возле Киева.
Действия лиц квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
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