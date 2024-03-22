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РФ ночью выпустила по Украине более 60 "Шахедов" и почти 90 ракет, - Зеленский

Запорожье, Пятница 22 марта 2024 08:56
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РФ ночью выпустила по Украине более 60 "Шахедов" и почти 90 ракет, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 22 марта выпустила по Украине более 60 "Шахедов" и почти 90 ракет. Под ударом были энергетика, дома и даже троллейбус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebok.

Глава государства отреагировал на массированный обстрел Украины. Он отметил, что у всех пострадавших от атаки города уже работают необходимые службы.

"Продолжается восстановление электричества. Харьков и область, Запорожье, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Одесская, Хмельницкий и область, Винницкая, Ивано-Франковская области - повсюду, где это нужно, с ночи продолжаются восстановительные работы", - добавил президент.

Зеленский на фоне массированной российской атаки призвал партнеров предоставить Украине больше систем ПВО, в частности, систем Patriot.

"У российских ракет нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству. У "шахедов" нет нерешительности, как у некоторых политиков", - подчеркнул он.

Массированная атака

Россияне ударили по энергетике Украины в ночь на 22 марта. Запорожье было атаковано ракетами, в том числе россияне ударили по ДнепроГЭС. На Запорожской АЭС есть угроза блэкаута, обесточена линия в ЗАЭС.

Также оккупанты ударили по Харькову. В городе проблемы со светом, интернетом, водой, электротранспорт не работает.

Перебои со светом также есть в Днепре, Полтавской, Сумской областях. Известно об ударах по объектах критической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях. В ряде областей были введены графики отключения света.

Что известно о последствиях массированной атаки - в материале РБК-Украина.

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