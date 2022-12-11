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В Одесской области без света все еще остаются 300 тысяч абонентов

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Одесса, Воскресенье 11 декабря 2022 15:21
В Одесской области без света все еще остаются 300 тысяч абонентов Фото: в Одесской области без света все еще остаются 300 тысяч абонентов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Одесской области со вчера без электричества остаются до 300 тысяч абонентов. Ситуация со светом в городе и области постепенно улучшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВА максима Марченко во время видеообращения.

"По состоянию на данный момент, постепенно возвращается свет в Одессу и общины Одесского района. Из 1,5 млн жителей, которые были без света вчера, на сегодняшний день уменьшилось это количество до 300 тысяч абонентов. Завтра также ожидаем значительного улучшения ситуации", - рассказал Марченко.

Напомним, недавно о ситуации в Одессе рассказывал мэр города Геннадий Труханов. По его словам, в Одессе снова запускают насосные станции, однако для этого нужно время. Котельные в результате скачков напряжения также были перезапущены.

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