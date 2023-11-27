В Одесской области для ликвидации последствий непогоды привлекли БТРы

Все службы в Одесской области продолжают работать в усиленном режиме сегодня ночью, 27 ноября, поскольку продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Спасатели привлекают спецтехнику.

"На некоторых замеченных участках спасателям приходится привлекать даже БТРы. На юге области приостановились осадки, это позволяет более продуктивно работать службам. Пока сложно в Одесском районе, но все работают", - говорится в сообщении.

Жителей Одесской области и гостей региона призвали лишний раз не выходить из дома и не садиться за руль.

Непогода в Украине

В воскресенье, 26 ноября юг Украины накрыла сильная непогода, которое привело к ограниченному или полному перекрытию движения по ряду трасс. В Укрэнерго сообщили, что из-за того, что непогода продолжает бурлить, обесточено значительное количество потребителей в Одесской и Николаевской областях.

В Одессе в связи со сложными погодными условиями временно приостановили и работу районных котельных.

К серьезному ухудшению погоды готовятся и в Киеве и области. В регионе уже перевели школы на дистанционное обучение.

Также из-за сильного снегопада Молдова прекратила пропуск транспорта на двух КПП на границе с Украиной.