ua en ru
Вс, 26 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области школы перевели на дистанционку из-за непогоды

Воскресенье 26 ноября 2023 17:51
UA EN RU
В Киевской области школы перевели на дистанционку из-за непогоды Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

В Киевской области приняли решение перевести школы на дистанционный формат обучения в понедельник, 27 ноября. Все из-за ухудшения погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской ОВ в Telegram.

Такое решение было принято на оперативном заседании комиссии ТЭБ и ЧС.

По прогнозам синоптиков, погода будет ухудшаться. Из-за сильных снегопадов движение на дорогах может быть затруднено.

"Заботимся об жителях области заранее. Чтобы не повлиять на коллапс на автодорогах и дать возможность соответствующим службам в случае снегопада оперативно расчищать дороги", - говорится в сообщении.

При этом жителей региона призвали по возможности остаться дома.

Непогода в Украине

26 ноября Одесскую область накрыла непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения рядом трасс. Только через несколько часов утром произошло почти 50 ДТП. Все подробности можно прочитать по ссылке .

При этом завтрапо всей территории Украины ожидается снегопад. Местами предупреждают о снежных заносах, вьюгах и гололедице.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область школа Непогода в Украине
NEWS
Reuters показало кадры работы ПВО в Киеве. Игнат говорит, что "претензий нет"
Reuters показало кадры работы ПВО в Киеве. Игнат говорит, что "претензий нет"
DAILY
Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах