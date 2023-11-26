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Молдова прекратила пропуск транспорта на двух КПП на границе с Украиной

Одесса, Воскресенье 26 ноября 2023 21:13
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Молдова прекратила пропуск транспорта на двух КПП на границе с Украиной Фото: Молдова прекратила пропуск транспорта на двух КПП на границе с Украиной (facebook com zahidnuy kordon)
Автор: Наталия Гурковская

Молдова прекратила пропуск транспорта на двух КПП на границе с Украиной. Это связано с непогодой в Одессе и области 26 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В связи с погодными условиями в населенном пункте Каушаны (Республика Молдова) загружена трасса", - говорится в сообщении.

Из-за этого, как отмечают пограничники, Молдова приняла решение о прекращении пропуска транспортных средств на свою территорию в пунктах пропуска "Маяки - Паланка - Удобное", "Старокозачье - Тудора".

Непогода в Одесской области

26 ноября Одесскую область накрыла сильная непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения по ряду трасс. В частности, сообщают об отключении света во многих населенных пунктах, а также поваленные деревья. Всего за несколько часов в регионе произошло почти 50 аварий. В связи с этим в Одесском районе прекратили отопление из-за непогоды, а в Одессе перебои с водой. В то же время на юге области разыгрался настоящий ураган. До этого сообщалось, что пункты пропуска на границе с Молдовой работают с перебоями 26 ноября.

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