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В Одесской области депутат райсовета получил подозрение за взятку в 450 тысяч долларов

Фото: Депутат райсовета в Одсеской области получил подозрение (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Анастасия Гришкова

Депутату одного из районных советов Одесской области сообщили о подозрении в подстрекательстве к предоставлению взятки. За неправомерную выгоду фигурант обещал предоставить землю в аренду.

"Депутат райсовета был разоблачен сразу после получения им первой части оговоренных средств, а именно 10 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый склонил местного предпринимателя к предоставлению 450 тысяч долларов депутатам и главе поселкового совета Одесского района, чтобы получить землю в аренду с правом приватизации под застройку.

Фигуранта подозревают в ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

 

Коррупция в Украине

Мы также сообщали о том, что СБУ и НАБУ задержали заместителя председателя Запорожского областного совета, который пытался подкупить директора областного медицинского учреждения. Вместе с ним был задержан его помощник и депутат этого же облсовета.

В Украине разоблачена организованная группа, организаторы которой украли 160 млн гривен, которые предназначались для восстановления критической инфраструктуры Харькова.

Ранее РБК-Украина сообщало, что прокуроры САП сообщили о подозрении столичному адвокату. Фигурантка подделала письмо районного суда, чтобы завладеть денежными средствами в размере 4 млн гривен.

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