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В Одеській області депутат райради отримав підозру за хабар в 450 тисяч доларів

Фото: Депутат райради в Одеській області отримав підозру (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Анастасія Гришкова

Депутату однієї з районних рад Одеської області повідомили про підозру у підбурюванні до надання хабаря. За неправомірну вигоду фігурант обіцяв надати землю в оренду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

"Депутата райради було викрито одразу після одержання ним першої частини обумовлених коштів, а саме 10 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний схилив місцевого підприємця до надання 450 тисяч доларів депутатам і голові селищної ради Одеського району, аби отримати землю в оренду з правом приватизації під забудову.

Фігуранта підозрюють в ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.

 

Корупція в Україні

Ми також повідомляли, про те, що СБУ та НАБУ затримали заступника голови Запорізької обласної ради, який намагався підкупити директора обласного медичного закладу. Разом з ним було затримано його помічника та депутата цієї ж облради.

В Україні викрили організовану групу, організатори якої вкрали 160 млн гривень, які призначалися для відновлення критичної інфраструктури Харкова.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прокурори САП повідомили про підозру столичному адвокату. Фігурантка підробила лист районного суду, аби заволодіти коштами у розмірі 4 млн гривень.

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