В Одеській області депутат райради отримав підозру за хабар в 450 тисяч доларів

Корупція в Україні

Ми також повідомляли, про те, що СБУ та НАБУ затримали заступника голови Запорізької обласної ради, який намагався підкупити директора обласного медичного закладу. Разом з ним було затримано його помічника та депутата цієї ж облради.

В Україні викрили організовану групу, організатори якої вкрали 160 млн гривень, які призначалися для відновлення критичної інфраструктури Харкова.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прокурори САП повідомили про підозру столичному адвокату. Фігурантка підробила лист районного суду, аби заволодіти коштами у розмірі 4 млн гривень.

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