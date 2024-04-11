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В Киеве адвокат получил подозрение за подделку документов для кражи в 4 млн гривен

Четверг 11 апреля 2024 20:21
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В Киеве адвокат получил подозрение за подделку документов для кражи в 4 млн гривен Фото: адвокату сообщили о подозрении в подделке документов (sap.gov.ua)
Автор: Анастасия Гришкова

Прокуроры САП сообщили о подозрении столичному адвокату. Фигурантка подделала письмо районного суда, чтобы завладеть денежными средствами в размере 4 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

"10 апреля 2024 года прокурор сообщил о подозрении столичному адвокату, разоблаченного на мошенничестве и подделке официальных документов. На сегодняшний день досудебное расследование по делу завершено", - говорится в сообщении.

Что установило следствие

Адвокат подделала сопроводительное письмо Печерского районного суда города Киева и использовала другие поддельные документы для завладения путем обмана денежными средствами в сумме более 4 млн грн, арестованных в рамках расследования другого уголовного производства и переданные в управление АРМА.

Что угрожает подозреваемой

Действия адвоката квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 358 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, на Волынской таможне разоблачили схему на полмиллиарда гривен , подозревают 20 человек.

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САП Мошенническая схема
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