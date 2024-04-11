Украли 160 млн гривен. Бизнесмен и чиновник организовали схему на восстановлении Харькова
В Украине разоблачили организованную группу, созданную с целью завладения государственными средствами и средствами международных партнеров Украины, которые предназначались для восстановления критической инфраструктуры Харькова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины
Как установило следствие, организатор группы один из влиятельных бизнесменов. По данным источников РБК-Украина, им является бизнесмен Сергей Кривой.
Следствие сообщает, что он был в сговоре с первым заместителем гендиректора КП "Харьковские тепловые сети" и добился заключения с подконтрольными ему компаниями прямых договоров на поставку трубной продукции, окон и технической соли.
При этом именно военное положение участники сделки использовали в качестве повода не проводить открытые торги.
После этого "победитель" через ряд фирм-прокладок закупил продукцию у производителя и перепродал КП по более чем вдвое завышенной цене. В то же время КП имело с этим производителем прямые хозяйственные отношения.
В результате реализации схемы нанесен ущерб на сумму 159,5 млн гривен, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению.
При этом часть этих средств в сумме 22 млн гривен была предоставлена Всемирным банком и предназначалась для развития городской инфраструктуры.
О подозрении сообщили 7 лицам:
- лидеру организованной группы;
- первому заместителю генерального директора и одному из директоров КП "Харьковские тепловые сети";
- четырем лицам, подконтрольным лидеру организованной группы.
Принимаются меры по установлению других эпизодов преступной деятельности организованной группы и других лиц, способствовавших совершению преступления.
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