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Украли 160 млн гривен. Бизнесмен и чиновник организовали схему на восстановлении Харькова

Украина, Четверг 11 апреля 2024 15:57
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Украли 160 млн гривен. Бизнесмен и чиновник организовали схему на восстановлении Харькова Фото: на восстановлении Харькова организовали преступную схему (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Карина Левицкая

В Украине разоблачили организованную группу, созданную с целью завладения государственными средствами и средствами международных партнеров Украины, которые предназначались для восстановления критической инфраструктуры Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины

Как установило следствие, организатор группы один из влиятельных бизнесменов. По данным источников РБК-Украина, им является бизнесмен Сергей Кривой.

Следствие сообщает, что он был в сговоре с первым заместителем гендиректора КП "Харьковские тепловые сети" и добился заключения с подконтрольными ему компаниями прямых договоров на поставку трубной продукции, окон и технической соли.

При этом именно военное положение участники сделки использовали в качестве повода не проводить открытые торги.

После этого "победитель" через ряд фирм-прокладок закупил продукцию у производителя и перепродал КП по более чем вдвое завышенной цене. В то же время КП имело с этим производителем прямые хозяйственные отношения.

В результате реализации схемы нанесен ущерб на сумму 159,5 млн гривен, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению.

При этом часть этих средств в сумме 22 млн гривен была предоставлена Всемирным банком и предназначалась для развития городской инфраструктуры.

О подозрении сообщили 7 лицам:

  • лидеру организованной группы;
  • первому заместителю генерального директора и одному из директоров КП "Харьковские тепловые сети";
  • четырем лицам, подконтрольным лидеру организованной группы.

Украли 160 млн гривен. Бизнесмен и чиновник организовали схему на восстановлении Харькова

Принимаются меры по установлению других эпизодов преступной деятельности организованной группы и других лиц, способствовавших совершению преступления.

Коррупционные дела в Украине

Ранее РБК-Украина сообщало, что Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения средств, выделенных на закупку горючего для нужд спецслужбы в 2022 году.

До этого стало известно, что в Днепропетровской области задержан на взятке руководитель и секретарь городского совета.

За 30 тысяч долларов должностные лица обещали повлиять на решение о долгосрочной аренде помещения для вынужденных переселенцев, без объявления тендера.

Мы также сообщали о том, что СБУ и НАБУ задержали заместителя председателя Запорожского областного совета, который пытался подкупить директора областного медицинского учреждения. Вместе с ним был задержан его помощник и депутат этого же облсовета.

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