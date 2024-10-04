Зеленский сделал заявление по ПВО в Сумской области

Пока в приоритете остается вся Украина. Однако, предположительно, Сумская область будет защищена следующими полученными системами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского в ходе общения с руководителями общин Сумской области.

"Что касается ПВО. Мы здесь, потому что, как я и сказал, сегодня вся Украина приоритет, но мы понимаем, что такое наши "красные зоны", которые испытывают наибольшую боль из-за применения различного воздушного оружия против мирного населения. Сумская область в этом списке...", - подчеркнул глава государства.

Зеленский пояснил, что партнеры, которые предоставляют системы ПВО, не занимаются той или иной областью. Сначала Украина вместе с партнерами занимается теми или иными системами, а дальше оборонительные системы ставят там, где больше применяется оружия, ведь там надо дополнительную защиту.

"Понятно, что они (россияне - ред.) хотят сделать буферную зону Сумской области, используя КАБЫ, чтобы люди выезжали с территорий, чтобы потом оккупировать территории. Работаем с партнерами, чтобы увеличить количество систем. Ближайшие системы, которые будут поступать, я думаю, мы сможем усилить ПВО Сумской области", - подытожил Зеленский.