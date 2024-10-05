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Россия запустила ударные дроны в направлении Украины: где объявлена тревога

Суббота 05 октября 2024 00:02
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Россия запустила ударные дроны в направлении Украины: где объявлена тревога Фото: армия РФ снова атакует Украину "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы снова запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 23:04 военные сообщили о движении ударных БпЛА в Сумской области курсом на Полтавскую область.

Позже сообщили об угрозе ударных дронов для Херсонской и Николаевской областей.

В 23:39 Воздушные силы сообщили о движении беспилотника в направлении Сум.

Также ударный БпЛА зафиксирован в Полтавской области, двигается курсом на Миргород.

Кроме того, группа ударных дронов двигается из акватории Черного моря в направлении Николаевской области.

Обновлено 0:45

Беспилотник движется с Сумской курсом на Полтавскую область.

Также несколько групп БпЛА движутся из акватории Черного моря в направлении Николаевской и Одесской областей.

Обновлено 1:03

Ударные БпЛА движутся в Одесской области в северо-западном направлении.

Несколько групп дронов передвигаются из акватории Черного моря в направлении Одесской области, в частности в направлении городов Черноморск и Одесса.

В настоящий момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Россия запустила ударные дроны в направлении Украины: где объявлена тревога

Обстрелы Украины

За последние недели российские военные нарастили производство иранских дронов типа "Шахед". Теперь агрессор может запускать свыше 50 беспилотников в сутки.

В ночь на 4 октября российские террористы запустили в направлении Украины 19 ударных дронов.

В Киеве обломки сбитого дрона спровоцировали пожар в многоэтажке.

В ночь на 3 октября, Украина пережила одну из самых масштабных атак ударными БпЛА за всю полномасштабную войну. В течение ночи россияне запустили по нашей стране более 100 "Шахедов".

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