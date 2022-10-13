ГБР расследует падение военного истребителя в Винницкой области
В среду, 12 октября, в Винницкой области разбился истребитель одной из бригад тактической авиации Воздушных сил ВСУ. Правоохранители начали расследование по данному факту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР.
"По предварительной информации, военный летчик выполнял боевое задание по уничтожению вражеских БПЛА. Ему удалось сбить 5 дронов-камикадзе "Shahed-136", - говорится в сообщении.
По словам следователей, вблизи пгт Турбов, во время уничтожения очередного объекта, обломки сбитого вражеского беспилотника зацепили кабину украинского самолета.
"Продолжаются следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. Пострадавших среди населения нет", - добавили в ГБР.
Напомним, что вчера украинский пилот, сбивший пять дронов и две ракеты, катапультировался в Винницкой области.
Ранее украинские защитники сбили девять иранских дронов-камикадзе с помощью польских зенитных ракетных комплексов.
До этого украинские бойцы уничтожили 13 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 за 3,5 часа.
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