Во время ракетного удара по Одессе пострадал экс-нардеп Сергей Кивалов
Бывший народный депутат Сергей Кивалов пострадал во время ракетного удара РФ по Одессе вечером 29 апреля.
Эту информацию подтвердили источники РБК-Украина.
При этом в сети пишут о том, что Кивалов получил осколочное ранение бедра.
Его доставили в больницу с венозным кровотечением.
Кто такой Сергей Кивалов
Сергей Кивалов - украинский политик, государственный деятель и юрист. Народный депутат III-VII созывов. Входил во фракции Социал-демократическая партия Украины Виктора Медведчука, "Единая Украина" и Партии регионов.
В 1997 году возглавил юридический институт Одесского государственного университета имени Мечникова и в том же году вывел его из состава ОНУ, реорганизовав в Одесскую национальную юридическую академию.
В 2001-2004 годах был председателем Высшего совета юстиции.
В 2004-м был главой Центральной избирательной комиссии, причастен к фальсификации президентских выборов в пользу Виктора Януковича.
В 2004-2006 годах Кивалов занимал кресло ректора Юракадемии, с 2010 года - президент вуза.
18 января 2018 был одним из 36 депутатов, голосовавших против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.
В 2020 году баллотировался на должность городского головы Одессы и в предвыборной кампании обещал защищать русскоязычное население.
В октябре 2023 года сообщалось, что Кивалов хочет пройти процедуру очистки люстрацией и снова занять кресло ректора созданной им Одесской национальной юридической академии.
Ракетный удар по Одессе 29 апреля
Россия вечером понедельника, 29 апреля, нанесла ракетный удар по городу Одесса.
В результате российской атаки погибли три человека, еще 20 - ранены.
Также были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.
Кроме того, в результате российского обстрела зафиксирован пожар во Дворце студентов ОНЮА. В Одессе он известен как "Замок Гарри Поттера".
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