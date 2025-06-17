В Одессе возросло число пострадавших: в ОВА показали фото разрушений
В Одессе в результате массированной ночной атаки дронов пострадали как минимум 13 человек. Здания получили значительные повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера и мэра города Геннадия Труханова в Telegram.
Кипер показал фото, на которых зафиксированы последствия ночной атаки оккупантов на город.
"По состоянию на 6:30 в медицинские учреждения госпитализированы 13 человек. Под завалами могут находиться люди", - сообщил он.
По словам Кипера, экстренные службы продолжают работать на местах, где зафиксированы разрушения. Продолжается ликвидация последствий российской атаки.
Мэр Одессы Геннадий Труханов позже сообщил о попадании в инклюзивный центр, в котором проводились работы с детьми с особенностями психофизического развития. По его словам, к счастью, обошлось без пострадавших.
"Повреждено также здание детского сада, расположенного рядом. В исторической части города зафиксированы значительные разрушения: дома разрушены, а по некоторым адресам все еще тушат пожары. Информация о погибших пока не поступала. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - рассказал Труханов.
Масштабная атака на Украину 17 июня
Напомним, украинские города подверглись масштабной российской атаке. В Киеве зафиксированы разрушения, вспыхнули пожары.
В Соломенском районе повреждены два жилых дома, также разрушена жилой многоэтажки. По последним данным, пострадали более 40 человек, есть один погибший.
Подробнее о ночной атаке на Киев можно узнать в материале РБК-Украина.
Массированному удару дронов также подверглась Одесса, где зафиксированы разрушения и пожары. Повреждена гражданская инфраструктура. Среди пострадавших есть ребенок.
Кроме того, враг атаковал Запорожье, нанеся как минимум четыре удара.
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