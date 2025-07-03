В Одессе снова прогремел взрыв во время угрозы баллистики

В Одессе сегодня, 3 июля, вечером местные жители услышали взрыв. Он прозвучал во время угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова в Telegram .

При этом за несколько минут до взрыва Воздушные силы предупреждали, что с территории временно оккупированного Крыма могут запустить баллистику.

Труханов не раскрыл подробностей о том, что именно вызвало взрыв.

Удар по Одессе

Напомним, сегодня, 3 июля, днем российские оккупанты ударили по Одессе баллистической ракетой "Искандер". Целью стал морской порт.

В результате атаки погибли докер-механизатор и водитель грузовика. Также шесть человек получили ранения, среди них были иностранцы.

Вице-премьер Алексей Кулеба подчеркнул, что такая атака России подтверждает ее тактику по уничтожению украинских транспортных узлов и экспортных возможностей.

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