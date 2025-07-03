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В Одесі знову прогримів вибух під час загрози балістики

Одеса, Четвер 03 липня 2025 17:40
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В Одесі знову прогримів вибух під час загрози балістики Ілюстративне фото: в Одесі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Одесі сьогодні, 3 липня, ввечері місцеві жителі почули вибух. Він пролунав під час загрози балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова в Telegram.

Труханов не розкрив подробиць про те, що саме спричинило вибух.

При цьому за кілька хвилин до вибуху Повітряні сили попереджали, що з території тимчасово окупованого Криму можуть запустити балістику.

Удар по Одесі

Нагадаємо, сьогодні, 3 липня, вдень російські окупанти вдарили по Одесі балістичною ракетою "Іскандер". Метою став морський порт.

Унаслідок атаки загинули докер-механізатор і водій вантажівки. Також шестеро осіб дістали поранення, серед них були іноземці.

Віцепрем'єр Олексій Кулеба наголосив, що така атака Росії підтверджує її тактику зі знищення українських транспортних вузлів та експортних можливостей.

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Одеса Вибух Війна в Україні Ракетний удар
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