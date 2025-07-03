В Одесі знову прогримів вибух під час загрози балістики

В Одесі сьогодні, 3 липня, ввечері місцеві жителі почули вибух. Він пролунав під час загрози балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова в Telegram.

Труханов не розкрив подробиць про те, що саме спричинило вибух. При цьому за кілька хвилин до вибуху Повітряні сили попереджали, що з території тимчасово окупованого Криму можуть запустити балістику.