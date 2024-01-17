В Одессе снова были слышны взрывы

В Воздушных силах ВСУ ранее предупреждали о ракетной угрозе для жителей Одесской области, а также сообщали о том, что в направлении белгород-Днестровского Одесской области летит вражеская ракета.

О причинах и последствиях взрывов, которые были слышны утром в Одессе, пока не сообщается.

Россияне атаковали Одессу

Российские войска сегодня ночью, 17 января, запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с южного направления, большинство из них летело в направлении Одессы.

Вскоре в Одессе прозвучала серия громких взрывов. Позже стало известно, что оккупанты нанесли удары дронами-камикадзе, после которых возникло несколько возгораний, также сообщают о трех раненых.

В ГСЧС показали фото и видео последствий вражеской атаки. Сообщается, что огонь охватил многоэтажку, а также несколько автомобилей.