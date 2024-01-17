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В Одессе снова были слышны взрывы

Фото: в Одессе снова были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одессе снова были слышны взрывы сегодня, 17 января. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

В Воздушных силах ВСУ ранее предупреждали о ракетной угрозе для жителей Одесской области, а также сообщали о том, что в направлении белгород-Днестровского Одесской области летит вражеская ракета.

О причинах и последствиях взрывов, которые были слышны утром в Одессе, пока не сообщается.

Россияне атаковали Одессу

Российские войска сегодня ночью, 17 января, запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с южного направления, большинство из них летело в направлении Одессы.

Вскоре в Одессе прозвучала серия громких взрывов. Позже стало известно, что оккупанты нанесли удары дронами-камикадзе, после которых возникло несколько возгораний, также сообщают о трех раненых.

В ГСЧС показали фото и видео последствий вражеской атаки. Сообщается, что огонь охватил многоэтажку, а также несколько автомобилей.

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