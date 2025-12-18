В Одессе нашли способ вернуть почти всем свет, но есть нюанс

Энергетики нашли технические решения, чтобы подать свет в дома почти всех жителей Одессы и области. Однако сейчас возможны аварийные отключения света из-за риска перегрузки энергосистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Энергетики всей Одесской области уже шестой день работают над тем, чтобы отремонтировать оборудование до работоспособного состояния после последнего массированного обстрела ночью 13 декабря", - отметили в ДТЭК.
Сейчас специалисты нашли технические решения, чтобы подать свет в дома почти всех клиентов. Однако, оборудование работает на пределе и временные ремонтные схемы не могут передать всю необходимую электроэнергию.
"Чтобы не допустить перегрузки линий и подстанций, в части Одессы и Одесского района возможны сетевые ограничения - вынужденные аварийные отключения электроснабжения особенно в утренние и вечерние пиковые часы потребления", - сообщили компании.
В ДТЭК отметили, что энергетики прилагают все возможные усилия, чтобы вынужденные отключения были прогнозируемыми.
В то же время энергетики обратились к одесситам с просьбой не включать одновременно все электроприборы в розетку. Ведь чем больше нагрузка на сеть, тем продолжительнее отключения.
"Это простое правило позволит избежать аварий и обеспечить свет в домах всех клиентов", - отметили в компании.
Напомним, в ночь на 13 декабря, Одесса и область пережила одну из самых масштабных атак с начала войны. Враг прицельно бил ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре, пытаясь погрузить область в темноту и холод.
Так, в Одесской области из-за многочисленных террористических актов российских оккупантов против энергетической инфраструктуры возникла чрезвычайная ситуация уже государственного уровня. В некоторых районах ситуация очень тяжелая.
В частности, в городе Арциз света может не быть до 26 декабря.
В то же время в регионе продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии, воды и отопления.
О работе магазинов, общественного транспорта и банков в Одессе после ударов по энергетической инфраструктуре - читайте в материале РБК-Украина.