В Одессе нашли способ вернуть почти всем свет, но есть нюанс

"Энергетики всей Одесской области уже шестой день работают над тем, чтобы отремонтировать оборудование до работоспособного состояния после последнего массированного обстрела ночью 13 декабря", - отметили в ДТЭК.

Сейчас специалисты нашли технические решения, чтобы подать свет в дома почти всех клиентов. Однако, оборудование работает на пределе и временные ремонтные схемы не могут передать всю необходимую электроэнергию.

"Чтобы не допустить перегрузки линий и подстанций, в части Одессы и Одесского района возможны сетевые ограничения - вынужденные аварийные отключения электроснабжения особенно в утренние и вечерние пиковые часы потребления", - сообщили компании.

В ДТЭК отметили, что энергетики прилагают все возможные усилия, чтобы вынужденные отключения были прогнозируемыми.

В то же время энергетики обратились к одесситам с просьбой не включать одновременно все электроприборы в розетку. Ведь чем больше нагрузка на сеть, тем продолжительнее отключения.

"Это простое правило позволит избежать аварий и обеспечить свет в домах всех клиентов", - отметили в компании.