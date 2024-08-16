Двум 18-летним парням и их 15-летней сообщнице инкриминируют поджоги релейных шкафов на железной дороге, фиксирование результатов обстрелов и нанесение антигосударственных надписей. Злоумышленников задержали при попытке очередного поджога на отдаленном участке железнодорожных путей.

Общение с вражескими спецслужбами происходило через соцсети. Чтобы делать вред обороноспособности Украины, получить разведывательную информацию о расположении объектов, подросткам присылали задания.

В данном случае речь идет о поджогах релейных шкафов на железной дороге, фиксировании результатов обстрелов, дискредитации работы ТЦК. После получения подтверждающих доказательств выполнения заказа злоумышленники получали от своих российских кураторов незначительное вознаграждение.

Трем задержанным из Одессы, включая 15-летнюю девушку, объявили подозрение по статьям о диверсии, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц. Все они находятся под стражей и могут получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: В Одессе задержали группу юношей, поджигавших релейные шкафы УЗ по заказу России (t.me/SBUkr)