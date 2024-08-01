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В Одесской области задержан диверсант, который планировал поджог на объектах "Укрзализныци"

Четверг 01 августа 2024 13:29
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В Одесской области задержан диверсант, который планировал поджог на объектах "Укрзализныци" Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Одесской области диверсанта, который готовил серию поджогов на объектах "Укрзализныци". Основными целями атаки были трансформаторные подстанции и релейные шкафы на главных железнодорожных линиях региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оккупанты надеялись заблокировать перемещение военной техники ВСУ путем уничтожения энергооборудования. Для реализации плана российская спецслужба привлекла местного строителя, который искал подработку через Telegram-каналы. Он согласился на поджоги критической инфраструктуры в обмен на деньги.

Злоумышленник разведал локацию возле железнодорожного пути и подготовил схрон с тремя "коктейлями Молотова". Он также привлек знакомого для осуществления поджога электроподстанции по предоставленным координатам. По плану, он должен был передать видео возгорания как "отчет" о выполненном задании и продолжить серию поджогов.

Служба безопасности предотвратила дальнейшие атаки и задержала диверсанта на начальном этапе его деятельности. Во время обыска у него были обнаружены самодельные зажигательные смеси и мобильный телефон для коммуникации с агрессором.

На основе собранных доказательств, следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (приготовление к диверсии в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В Одесской области задержан диверсант, который планировал поджог на объектах &quot;Укрзализныци&quot;

Напомним, СБУ задержала двух агентов российской военной разведки, готовивших обстрел эшелонов ВСУ, перевозящих личный состав, технику и боеприпасы.

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Одесса Укрзализныця Служба безопасности Украины
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