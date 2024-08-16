В Николаеве трое подростков по заказу из РФ поджигали автомобили ВСУ, их задержали
В Николаеве трое подростков в возрасте 13, 14 и 16 лет подожгли два автомобиля военных за деньги, полученные от российских спецслужб. Поджоги произошли 8 и 9 августа в микрорайонах Соляные и Северный.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Подростки выполняли заказ, снимая свои действия на видео для отчета кураторам из России, с которыми они общались через мессенджеры.
По указанию российского куратора, несовершеннолетний фигурант сначала подыскал "нужный" автомобиль, сфотографировал его, а когда получил разрешение на уничтожение, поджег авто, предварительно облив его бензином. Таким образом было уничтожено два пикапа.
Правоохранители провели обыски и изъяли у подозреваемых мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты, которые использовались для коммуникации с российскими кураторами.
16-летнему подростку предъявили подозрение по статье о препятствовании деятельности ВСУ. Ему грозит до 8 лет заключения. Он находится под круглосуточным домашним арестом.
Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности двух его сообщников - в возрасте 14 и 13 лет.
Фото: В Николаеве трое подростков по заказу из РФ поджигали автомобили ВСУ (mk.npu.gov.ua)
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