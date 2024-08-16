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В Николаеве трое подростков по заказу из РФ поджигали автомобили ВСУ, их задержали

Пятница 16 августа 2024 14:43
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В Николаеве трое подростков по заказу из РФ поджигали автомобили ВСУ, их задержали Фото: В Николаеве трое подростков по заказу из РФ поджигали автомобили ВСУ (mk.npu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В Николаеве трое подростков в возрасте 13, 14 и 16 лет подожгли два автомобиля военных за деньги, полученные от российских спецслужб. Поджоги произошли 8 и 9 августа в микрорайонах Соляные и Северный.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Подростки выполняли заказ, снимая свои действия на видео для отчета кураторам из России, с которыми они общались через мессенджеры.

По указанию российского куратора, несовершеннолетний фигурант сначала подыскал "нужный" автомобиль, сфотографировал его, а когда получил разрешение на уничтожение, поджег авто, предварительно облив его бензином. Таким образом было уничтожено два пикапа.

Правоохранители провели обыски и изъяли у подозреваемых мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты, которые использовались для коммуникации с российскими кураторами.

16-летнему подростку предъявили подозрение по статье о препятствовании деятельности ВСУ. Ему грозит до 8 лет заключения. Он находится под круглосуточным домашним арестом.

Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности двух его сообщников - в возрасте 14 и 13 лет.

Фото: В Николаеве трое подростков по заказу из РФ поджигали автомобили ВСУ (mk.npu.gov.ua)

Недавнов Винницкой области разоблачили мужчину, работавшего на спецслужбы РФ. Он "охотился" на склады ВСУ.

Кроме того, СБУ поймала диверсанта в Одесской области. Злоумышленник планировал поджог на объектах "Укрзализныци".

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