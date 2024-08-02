ua en ru
Пт, 02 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Винницкой области поймали российского агента: "охотился" на склады ВСУ

Винница, Пятница 02 августа 2024 10:45
UA EN RU
В Винницкой области поймали российского агента: "охотился" на склады ВСУ Фото: СБУ разоблачила российского шпиона в Винницкой области (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

В Винницкой области разоблачили российского агента, работавшего на спецслужбы РФ. Он искал склады украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным следствия, вражеским шпионом оказался местный 40-летний менеджер, идейный сторонник рашизма. Весной 2024 года он вышел на контакт с ФСБ через своих родственников, проживающих в России и сотрудничающих с российской спецслужбой.

Агент искал склады с вооружением и боеприпасами ВСУ. Также он разведывал пункты базирования учебных центров Сил обороны и основные логистические пути переправки оружия на передовую.

Шпион объезжал местность и искал соответствующие локации, а также расспрашивал информацию у своих знакомых. Кроме того, он пытался подружиться с местными жителями, которые имели отношение к военной службе.

Предатель должен был передавать врагу данные для подготовки оккупантами ударов по целям. Во время обыска у него изъяты мобильные телефоны с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

СБУ вручила задержанному подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В Винницкой области поймали российского агента: &quot;охотился&quot; на склады ВСУ

Фото: в Винницкой области разоблачили агента РФ (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ разоблачила священника УПЦ Московского патриархата. Он готовил удар по эшелонам ВСУ в Харьковской области.

Также в Одесской области поймали диверсанта, который планировал поджог на объектах "Укрзализныци".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Вооруженные силы Украины Винницкая область Госизмена
NEWS
НБУ ожидает повышения тарифов для населения на газ и отопление: когда это произойдет
НБУ ожидает повышения тарифов для населения на газ и отопление: когда это произойдет
DAILY
Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке